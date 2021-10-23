بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 71، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 71 بنطاق المركز، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمد مأمون سعد النمر، 30 سنة، مقيم في الإسكندرية، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وهشام محمد أشرف، 32 سنة، مقيم في الإسكندرية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وآلاء ثروت عبد المحسن، 31 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ودعاء هاشم محمد، 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل سقط من أعلى منزله

وفي وقت سابق، لقي طفل مصرعه جراء سقوطه من أعلى منزله بقرية المعركة، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة أمس، وحُفظت الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابةن وتم تحريرمحضر بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة تميم أحمد محمد محمد، سنتين.