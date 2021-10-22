أخبار البحيرة اليوم: مصرع طفل سقط من أعلى منزله وتنفيذ قافلة طبية

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، عددا من الأحداث الهامة، التي كان من أهمها شن المدن ومراكز عدة، حملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 8235 مترا مربعا.

بناء مساجد

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسجد بمركز الدلنجات بتكلفة 2 مليون جنيه.

مصرع طفل

ولقى طفل مصرعه، جراء سقوطه من أعلى منزله بقرية المعركة بمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، بالانتقال والفحص تبين وفاة «تميم احمد محمد محمد»، سنتين.

مصرع وإصابة 3 أشخاص

كما لقى سائق مصرعه، فيما أصيب شخصان بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وذلك على الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة حامد حمدان محمد عبد الرحمن، 41 سنة، مقيم ميت غمر، وأصيب عبد الله محمد شعبان النحراوي، تباع السيارة النقل، من كفر الزيات، بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، فيما أصيب كريم محمد أحمد عبد الله عيسى، مقيم مركز كوم حمادة، مصاب باشتباه ما الارتجاج، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تنظيم قافلة طبية

كما نظمت جامعة دمنهور، بالتعاون مع جامعة عين شمس، قافلة سكانية شاملة بقرية أفلاقه «منشية الأوقاف» بدمنهور، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وبمشاركة أساتذة متخصصين، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات لهم.