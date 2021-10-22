السيطرة على حريق التهم ورشة نجارة في البحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بورشة نجارة بطريق «أفلاقة - دمنهور» بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حيث التهمت النيران كافة محتويات الورشة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بإندلاع حريق هائل داخل ورشة نجارة بمنطقة أفلاقة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

جهود قوات الحماية المدنية

على الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعافات، وجرى فصل المرافق عن الورشة وفرض كردونا أمنيا، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة للوقوف على أسباب إندلاع النيران.

حريق في إيتاي البارود

كان مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شهد الأسبوع الماضي إندلاع حريق داخل حظيرة ماشية بقرية البكساوي، حيث األتهم الحريق 7 حظائر ماشية مجاورة .

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافئ، وتمكنت القوات من إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق، وتوجه وكيل وزارة التضامن في البحيرة إلى مكان الحادث للوقوف على الخسائر وتقديرها، وحرر المحضر اللازم.