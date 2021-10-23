انطلاق انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة وسط إقبال ضعيف (صور)

انطلقت انتخابات مجلس نادي الرياضات البحرية، صباح اليوم السبت، تحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة لجان من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، برئاسة فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووسط إجراءات احترازية ووقائية واحترازية وأمنية مشددة، ويبلغ من لهم حق التصويت 710‪4 أعضاء .

25 مرشحا في منافسة انتخابية بنادي الرياضات

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا في الساعة الأولى عقب فتح باب التصويت، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، حيث يخوض انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة 25 مرشحا، بواقع 3 على مقعد الرئيس، و3 على مقعد نائب الرئيس، و2 على مقعد أمين الصندوق، و11 ينافسون على خمسة مقاعد فوق السن، و 4 على مقعدين تحت السن.

انتخابات تحت إشراف قضائي كامل

وقال فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن انتخابات نادي الرياضات البحرية تتم تحت إشراف قضائي كامل، طبقا للوائح وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة إدارة الهيئات بالشباب والرياضة على مدار الساعة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشدداً على ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الناخبين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

جدير بالذكر، أن نادي الرياضات البحرية يقع في الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، حيث استضاف عددا من البطولات الدولية والمسابقات الرياضية، كما يضم شاطئا خاصا ومارينا سياحي ومحطة تموين وقود المراكب وفندقا وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي، وعددا من الملاعب، وحديقة أطفال، ونادي صحي، وبه أكثر من 7 آلاف عضو.