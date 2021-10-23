ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه بعنوان «مسكين» (فيديو)

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس خلال الساعات الماضية أحدث أغانيه تحت عنوان «مسكين» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصر إشادات واسعة من الجمهور.

تفاصيل أغنية مسكين

أغنية مسكين لماجد المهندس كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، إنتاج شركة روتانا.

أخر أعمال ماجد المهندس

ويعيش المهندس حالة من النشاط الفني خلال الفترة الماضية، حيث طرح أكثر من أغنية، كان أخرهم أغنية بعنوان «حرام تروح» التي طرحها منذ أسبوعين، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عند طرحها، واقترب عدد مشاهدتها من 3 مليون مشاهدة.

ماجد المهندس يطرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية

كما قام ماجد المهندس في سبتمبر الماضي بطرح أغنية «يا جايبن راسى» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، كما تخطت عدد مشاهداتها 3 مليون مشاهدة.

وقبلها بشهر طرح أغنية «كيف أخليك» وهي من ألحان أدهم، وتوزيع سيروس، كام تخطى عدد مشاهدتها 12 مليون مشاهدة، كما طرح مؤخرًا أغنية «نصاب» باللهجة المصرية عبر موقع «اليوتيوب»، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

كلمات أغنية «مسكين» لماجد المهندس

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

«مسكين يلي تحسب إني بخير

بلاك ماجربت جرحي وطعونه

أمشي برجلي وأنا عظمي كسير

وأحس كن الموت جاني بهونه

ليت قلبي له جناح ويطير

وأسافر لخلي وأوصل لكونه

أدري بهمه مثل همي كبير

ليه انحرم منه وليه تحرمونه

رغم الوجع يبقالي أجمل مصير

من قيس ماخذ في غرامي جنونه

حتى دموعي في عيوني تحير

مثل الذي دمعه تعاتب عيونه

من يوم راح وغاب عني العشير

وأنا الحزن فيني يغني لحونه

أبيه يدري ولو طول كثير

تحرم علي أفراح دنياي دونه».