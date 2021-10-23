بالأسماء.. تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقا، تمّ تحويل القائمة الـ53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عاملًا مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

تحويل القائمة الـ53 من مستحقات الضمان الاجتماعي للمستحقين

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المستحقات بلغت 163 ألفاً و397 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن سعفان تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكّد الملحق العمالي بالأردن أنَّه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.