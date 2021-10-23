معاينات ولجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط

ترأس العميد محمد صلاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة التسعير، وقام بإجراء معاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراض املاك الدولة بمركز ديروط، وذلك لتحديد الأسعار العادلة للأرض الواقعة بمنطقة الصحرواي الغربي.

وأكدت محافظة أسيوط في بيان لها اليوم ، أن ذلك جاء ضمن المتابعة الدورية للسكرتير العام المساعد تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، وحرصاًعلي فرض سيادة القانون، رافقه خلالها محمود النجا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز، بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز، وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة، بهدف تذليل العقبات التي تعوق الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتحرير العقود لتقنين وضع اليد.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط قد أكد علي مواصلة العمل بكثافة للانتهاء من أعمال التقييم الفني وتسعير أراضي أملاك الدولة، وبحث أوراق المتقدمين، إضافة إلي مراجعة تسعيرالأراضي تنفيذا لتوجيهات الدولة، وذلك بهدف الوصول إلي سعر عادل للمواطن، والعمل سريعا نحو تحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.