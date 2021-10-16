سكرتير مساعد أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى ساحل سليم

تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، أعمال تنفيذ بعض مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز ساحل سليم، ورافقه خلالها أسامة سحيم رئيس المركز، حيث تفقدا أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية بويط، وكذلك أعمال رصف الشوارع والميادين بقرى المركز، والاستعانة بلجنة من جامعة أسيوط لفحص أعمال الرصف التي تُنفذ بقرى المركز ومراعاة تنفيذها، وفقا للاشتراطات والمعايير .

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وجه قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على مراعاة الجدول الزمني المحدد ووفقاً للمعايير والمواصفات المقررة.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير المرافق في القرى الأكثر احتياجاً.

خطة توصيل الصرف الصحي لقرى أسيوط

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.