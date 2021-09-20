سكرتير عام مساعد قنا تناقش خطط تنمية قريتي «حمرا دوم وأبو حزام»

ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع التنسيقي لبدء التنفيذ الفعلي لخطط التنمية التي تم طرحها خلال مؤتمريّ قريتي «حمرا دوم و أبو حزام»، بمركز نجع حمادي، في إطار الخطة التي تبنتها المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالتزامن مع خطة المصالحات التي تنفذها المحافظة تحت شعار «قنا بلا خصومات ثأرية».

وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن السكرتير العام المساعد ناقشت إنشاء توسعات لمحطة مياه الشرب بالشعانية وزيادة تصرفها لخدمة أهالي القريتين وتوفير المياه على مدار اليوم، مضيفةً أنه تم مناقشة خطة فورية لإنشاء بئرين في نفس المحطة كحل سريع لحين إنهاء دراسات التوسع بالمحطة.

دعم المدارس وتبطين الترع

وأضافت أنه تم توريد عدد 200 مقعد مدرسي لدعم مدارس التعليم الأساسي بالقريتين ويجري إنشاء فصول جديدة بالمدارس للنزول بالكثافة الطلابية إلى 33 طالب وطالبة في الفصل، بالإضافة إلى أعمال الطرح عن طريق هيئة الأبنية التعليمية لعملية توسعات مدرسة أبو حزام الإبتدائية لإضافة 19 فصلا جديدا بهدف النزول بالكثافة الطلابية إلى 38 طالبا.

أما في مجال الري، تم إدراج تأهيل وتبطين ترع أبو حزام وحمرادوم والمنصورية والمساقي التابعة لها ضمن خطة المرحلة الثانية لتأهيل الترع والمساقي بالمحافظة .

وأشارت السكرتير العام المساعد إلى تخصيص 200 م لإنشاء وحدة شئون اجتماعية لخدمة أهالي القريتين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال إنشاء مكتبيّ بريد بقريتىّ أبو حزام وحمرادوم، مضيفةً أنه تمت الموافقة على إنشاء جمعية زراعية بقرية أبوحزام، فضلا عن تسليم كافة الأحوزة العمرانية للوحدة المحلية بإستثناء عدد قليل جاري العمل على استكماله .

وأكدت خلال الاجتماع على عزم القيادة التنفيذية بالمحافظة على إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة بالقريتين، مؤكدةً أن هناك تنسيقا تاما مع كافة التنفيذين لتحقيق التنمية المستدامة بقريتىّ أبوحزام وحمرادوم .