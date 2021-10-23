رئيس مدينة بدر يتابع تنفيذ ناد رياضي جديد: تكلفته 158 مليون جنيه

أجرى المهندس عمار مندور ، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة ميدانية، لمتابعة أعمال إنشاء النادي الرياضي الجديد بالمدينة، والتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع، وذلك في إطار ضرور المتابعة والانتهاء من الأعمال بمشروعات المدن الجديدة في التوقيتات المحددة.

أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة

وأوضح «مندور»، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة ويقع على مساحة 106 آلاف م2 بمنطقة النوادي بمركز المدينة، وتقدر تكلفة المشروع المتوقعة بـ158 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ 45%.‏

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنَّ النادي يحتوى على حمامي سباحة أوليمبي وأطفال وملعب كرة قدم أوليمبي مزود بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات ومساحات خضراء متنوعة مزوده بكل الـشجار والزهور.

تنفيذ جميع أعمال الخرسانة للمباني

وأشار إلى أنَّه تمّ تنفيذ جميع أعمال الخرسانة للمباني الداخلية والسور والبوابة الخارجية، وتم التأكيد على الشركة المنفذة سرعة انتهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشاريع المهمة لخدمة سكان مدينة بدر.