منسق لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: قضاء مصر على فيروس سي إنجاز تاريخي

أكد الدكتور محمد عبدالله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن قضاء مصر على فيروس سي إنجاز تاريخي، يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية، موضحا أن مصر تحولت من دولة تشهد أعلى معدلات الإصابة بهذا الفيروس إلى واحدة من أولى الدول التي تسعى إلى الحصول على الاشهاد الدولي بالقضاء عليه.

القضاء على المرض مشوار طويل جدا

المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن القضاء على المرض مشوار طويل جدا، وكان أهم ملامحه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 للكشف على فيروس سي والقضاء عليه، وبالفعل تم مسح أكثر من 50 مليون مواطن، وكل من ثبت إصابتهم بالمرض حصلوا على العلاج بالمجان.

الحصول على شهادة القضاء على فيروس سي

أوضح المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن الحصول على شهادة القضاء على فيروس سي يتطلب محاور كثيرة، مثل الاكتشاف المبكر للحالات، والمسح المستمر للحالات المعرضة للإصابة، ووصول الملف إلى هذه المرحلة المتقدمة، وقال: «سنحصل على الاشهاد بإذن الله».

وحدات مكافحة الفيروسات الكبدية توفر خدمة الكشف والعلاج لأي مريض

وأشار المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن جميع وحدات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الموجودة على مستوى الجمهورية، توفر خدمة الكشف والعلاج لأي مريض، وبالتالي يمكن لأي مواطن التوجه إلى أقرب وحدة علاج تابعة للجنة في مختلف محافظات الجمهورية.. لكي يحصل على العلاج، إذ أن العلاج والفحص في نفس اللجنة.

منظمة الصحة العالمية ستراجع الملف المصري

ونبه المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى أن منظمة الصحة العالمية ستراجع الملف المصري، وكل المحاور التي عملت عليها، مثل خفض الإصابات والمسح المستمر، وبرامج للكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومسح لبعض الأماكن الحيوية مثل المتبرعين بالدم.