الإسماعيلية تستعد لاستقبال موسم بطارخ الأسماك والأسعار تبدأ من 20 جنيها

أيام قليلة وتنتشر الأسماك المليئة بالبطارخ في أسواق محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع اقتراب شهر نوفمبر وبدء فصل الشتاء وموسم البطارخ.

تجار: الأسعار تبدأ من 20 جنيها.. و55 لسمك القنال

تبدأ أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية من 20 جنيها لكيلو للسمك البلطي ويرتفع إلى 25 جنيها للسمك السوبر، فيما انتشرت أسماك البوري والطوبارة والسهلية في الأسواق.

ووصل سعر كيلو سمك البوري إلي 50 جنيها فيما وصل سعر كيلو السهلية إلي 55 جنيها في الجملة، لتميزها باستخراجها من قناة السويس وليس من مزارع الأسماك.

وقال كريم عميش، تاجر أسماك أن أهم مايميز السمك في الإسماعيلية المناخ والمياه التي يعيش فيها لاختلافها عن مياه البحر وقلة ملوحة المياه، مشيرا إلي أن البيئة التي تعيش فيها الأسماك بيئة طبيعية وتتغذى على الحشائش.

وتابع «الأكل بيفرق في تربية السمك وهذا هو السبب الرئيسي في اختلاف سمك البحر أو القنال عن سمك المزارع الذي يتغذى على أعلاف وأحيانا فضلات».

تاجر: نخفض الأسعار لإرضاء الزبائن

وقال محمد أدهم، إن تجار الأسماك يعملون أحيانا إلى تخفيض أسعار الأسماك لإرضاء الزبون في أسواق التجزئة على أمل بيع كافة الكميات.

وتابع أن هناك إقبالا على الأسماك خلال الفترة الحالية بسبب جودة الأسماك وبدء موسم البطارخ، مشيرا إلى أن سمك السهلية هو أكثر أنواع الأسماك شهرة خلال الفترة الحالية، ويقبل عليه المواطنون وخاصة أهالي الإسماعيلية بشكل كبير.

تاجر سمك: نعاني من ارتفاع تكاليف المزارع والنقل

وقال أحمد كشك، تاجر أسماك إن أكثر ما يعاني منه تجار السمك هو ارتفاع التكاليف خلال الفترة الماضية من ارتفاع سعر الأسماك أو تكاليف النقل.

وتابع «سمك المزارع تحديدا وهو أكثر الأسماك انتشارا في الأسواق، وارتفع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف المزارع السمكية، إلي جانب تكلفة المحروقات والنقل والمواصلات».

وأشار كشك، إلى أن دورة تربية الأسماك قد تطول إلي شهرين وقد تتسبب إحدى المشاكل في فشل الدورة بالكامل وخسارة التجار مبالغ قد تصل إلي ربع مليون جنيه.

كشك: نطالب بإعادة النظر في نقل السوق

وقال كشك، إن هناك مخططات لنقل سوق السمك من منطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية إلى السوق الحضاري بطريق البلاجات السياحي، متابعا «السوق يبعد عن قلب المدينة وأقل سعر للتاكسي 20 جنيه تقريبا» مشيرا إلي أن تكلفة السمك سترتفع إلى الضعف تقريبا لبعد المسافة.

وطالب كشك المسؤولين بإعادة النظر في نقل السوق مرة أخرى أو تحديد وسائل نقل خاصة بمنطقة السوق والبهتيني لتسهيل تنقل المواطنين من وإلى السوق.