طلب إحاطة حول انتشار الأسواق العشوائية في أحياء أكتوبر

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن انتشار الأسواق العشوائية في الحي السادس والحي الرابع وغيرهما من أحياء مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

معاناة المواطنين من انتشار الأسواق

وقال حسين في طلب الإحاطة، إن المواطنين بأحياء مدينة 6 أكتوبر يعانون لا سيما الحي السادس والحي الرابع، من انتشار الأسواق العشوائية في مختلف الشوارع، التي تعد مخالفة لضوابط المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحدد مناطق للأسواق مخصصة لها لخدمة المواطنين.

وأضاف النائب هشام حسين، أنه للأسف تحولت مختلف شوارع كل من الحي السادس والحي الرابع إلى أسواق عشوائية، تكتظ بالمحال المخالفة المفتوحة بالوحدات السكنية، بالإضافة إلى الباعة الجائلين المنتشرين في جميع الشوارع ليبيعوا مختلف السلع.

حالة من العشوائية في مدينة 6 أكتوبر

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تلك الظواهر السلبية تسببت في حالة من العشوائية بمدينة 6 أكتوبر، التي أثارت غضب المواطنين في ظل خطورة الآثار التي تنتج عن تلك الأسواق العشوائية سواء على مستوى الصحة العامة أو الآثار الاجتماعية أو النفسية، وهو الأمر غير المقبول حاليا في ظل خطوات الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات.

أهمية تطوير الأسواق

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تطوير الأسواق العشوائية، حيث تنفذ الدولة مشروع تطوير الأسواق العشوائية، من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه، لتقنين وضم القطاع التجاري غير الرسمي، وأوضح هشام حسين أن الأسواق العشوائية لا تقع تحت رقابة من الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلي، لذا كان لابد من تطويرها لما تشكله من أوجه؛ فأغلبها مكون من الباكيات الضيقة والزوايا المقامة بالخشب والبوص ومقامة بشكل مخالف مع قيام بعض الباعة بسرقة التيار الكهربائي، وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها وغيرها من النماذج التي تعطل الطرق العامة وتضر بالبيئة وطالب هشام حسين بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في اللجنة المختصة.