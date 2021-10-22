السياحة تسمح للمطاعم باستقبال الزبائن بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية

أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بأنه تمت الموافقة على السماح للمطاعم والمنشآت السياحية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكل التدابير والإجراءات الاحترازية.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي، ووفقا لما يستجد من تطورات فيما يتعلق بمتابعة فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي له فقد تقرر السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكل التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.

وطالب «العاصي»، خلال الخطاب الذي أرسله اليوم إلى عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه يرجى اتخاذ اللازم نحو تعميم منشور على كل المنشآت السياحية بمضمون هذا القرار.

قرار جيد يسهم في زيادة الإيرادات

ومن جهته، اعتبر عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، هذا القرار جيدا وسيكون له تأثير مباشر على زيادة إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في تحقيق المطاعم لإيرادات جيدة تغطي تكاليف التشغيل ورواتب العاملين، فضلا عن تحقيق هامش ربح معقول.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حال استجابة وزارة السياحة لعودة مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا فإن المطاعم السياحية ستعود لتحقيق إيرادات مرتفعة وستكون نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء والسهر بها عالية للغاية مثلما كانت قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي.

تشديد الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن الغرفة ستشدد على جميع أعضائها ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل لا سيما بعد قرار استقبال الرواد بالمنشآت والمطاعم السياحية بنسبة 100%، موضحا أن المنشآت والمطاعم التي ستخالف تلك الإجراءات سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق، مع توقيع غرامة مالية فورية.