غرفة السياحة: الشركات ملزمة بإدارج جنسيات السياح قبل انطلاق الرحلات

خاطبت غرفة شركات السياحة جميع الشركات السياحية التى تعمل فى مجال السياحة المستجلبة، بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة السياحة، والخاصة بإدراج أنواع الجنسيات داخل البرامج السياحية، وتسجيلها بالنافذة الخاصة بتقديم كشوف الخدمات، وذلك على موقع بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة.

الشركات لا تقوم بتسجيل جنسيات السياح عبر الموقع الإلكتروني

وأضافت الغرفة، خلال كتابها الدوري الذى أرسلته اليوم إلى كل الشركات، وحمل رقم 218 لسنة 2021، وجاء تحت شعار «عاجل وهام جدا»، أن تسجيل جنسيات السياح بالنافذة يأتي إعمالا لنص المادتين 13و14 من القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض الشركات السياحية بتسجيل أنواع الجنسيات بالنافذة الخاصة بتقديم كشوف الخدمات بالموقع المذكور.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنه من الأهمية ضرورة قيام الشركات السياحية بإخطار شرطة السياحة والآثار بالبرامج التي تنفذها، متضمنة أنواع الجنسيات، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة بالناحية التأمينية اللازمة.

التحقيق مع شركات السياحة المخالفة

وأوضحت الغرفة أن إخطار الوزارة بالبرامج يأتي لإتمام عمليات تأمين الأفواج السياحية، والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، لافتة إلى أن مخالفة هذا الإجراء قد يؤدي إلى إلغاء ترخيص الشركة.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة تقوم حاليا بالتحقيق مع عدد من الشركات السياحية، وذلك لعدم الإخطار بالبرامج وعدم تقديم كشوف الخدمات، مشددة على أن تكرار المخالفة ينجم عنه تشديد الجزاء، والذي قد يصل إلى إلغاء الترخيص، فضلا عن ضرورة التبيه بالالتزام التام بجميع البيانات الخاصة بكشوف الخدمات، ومنها أنواع الجنسيات.

وأهابت الغرفة بجميع أعضائها بضرورة الالتزام بإخطار الوزارة بتقديم البرامج السياحية، وذلك في مواعيدها المقررة قانونا على موقع بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات.