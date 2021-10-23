التصريح بدفن طفل صدمه جرار زراعي في بنها

أمرت النيابة العامة بمركز بنها بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر اصطدام جرار زراعي«كسح» به، بمنطقة قرية ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث جري نقل الجثة للوحدة الصحية بالقرية وبالكشف الطبى تبين إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وتوقف بعضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية، وفر قائد الجرار هارباً عقب الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

وإستمعت نيابة بنها إلي والدة وخال الطفل، حيث أقرا بأنه حال قيام المتوفي بالسير مترجلا بالقرية صدمه جرار زراعي قيادة «إبراهيم ش ا»، 31 سنة سائق ومقيم ذات العنوان مما أدى إلى وفاته على الفور، وإتهما قائد الجرار بالتسبب فى وفاته، فيما تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الجرار الزراعي وقائده.

وبمواجهة المتهم أمام النيابة، إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وجري التحفظ على الجرار الزراعي، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام.

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووقوع متوفي بمنطقة قرية ميت السباع دائرة المركز.

إنتقلت قوات الأمن علي الفور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير جرار زراعي أصطدم بالطفل «مصطفى ط م» 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي ومقيم بدائرة المركز متسبباً في وفاته إثر إصابته بكسر في الجمجمة، فيما فر مرتكب الحادث هارباً.

وبفحص الجثة بالوحدة الصحية بالقرية، وبالكشف تبين إصابة الطفل المتوفي بكسر بعظام الجمجمة، وتوقف بعضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية.