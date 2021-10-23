فريق إناكتس بجامعة 6 أكتوبر: نحتل المركز الأول عالميا منذ 2018 (فيديو)

قال سلام سلامة، رئيس فريق إناكتس بجامعة 6 أكتوبر، إن عام 2018 شهد حصول فريق إناكتس على المركز الثاني عالميا من خلال مشروع «الياسمين»، بعدها فازت مصر بالمركز الأول في عام 2019 عن طريق جامعة الأزهر، وفي عام 2020 عن طريق جامعة 6 أكتوبر، وفي العام الحالي فازت بالمركز الأول أيضا بمشروع ورد النيل.

المشروع مفيد بالنسبة لمصر

ومن جهتها قالت سلمى جمال عضو الفريق، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «شاركت في هذه المسابقة لأول مرة، وتقديم المشروع كان باللغة الإنجليزية، وكان ذلك أمرا جديدا بالنسبة لي، والمشروع مفيد بالنسبة لمصر وقد يقدم فائدة كبيرة للدول الأخرى».

الفريق بدأ بـ250 طالبا

وأوضح سلام سلامة: «الفريق بدأ بـ250 طالبا، ودرسنا بعض المشكلات في القرى والأسباب التي أدت إلى وجودهم تحت خط الفقر، وعملنا على التوصل إلى حل لهذه المشكلات، ومن هنا جاءت فكرة مشروع ورد النيل، وتحديدا في محافظة كفر الشيخ، قرية الحصفة، حيث كان ورد النيل يغطي الترعة بالكامل وهو ما أعاق حركة السير وأثّر سلبا على الصيادين».

جربنا أكثر من حل وفشلنا في بعضها لكننا في النهاية وصلنا إلى حل

وأشار رئيس فريق إناكتس بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن ورد النيل يمتص ما بين 2 لتر إلى 4 لترات مياه في اليوم للوردة الواحدة، وبالتالي تأثرت الزراعة هناك بالسلب، وأوضح أن الفريق يضم عددا من الطلاب في كليات مختلفة، وبالتالي فإن الخبرات في الفريق تكون مختلفة، حيث يعد هذا الأمر من أهم معايير اختيار أعضاء الفريق: «جربنا أكثر من حل وفشلنا في بعضها، لكننا في النهاية وصلنا إلى حل، وهذا الحل هو استبدال حرق ورد النيل وإزالتها بالكراكات، بالاستفادة من الساق والجذر في الحصول على السليلوز لاستخدامه في النسيج والماسكات والقفازات الطبية، أما الوردة نفسها فإننا نستخرج منها العلف».