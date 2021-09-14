تعرف على مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أول أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الخاصة، للطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني، ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2021 عن مصاريف العديد من الجامعات الخاصة، أبرزها البحث عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 لـ 15 كلية

وأوضحت الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس الأمناء والدكتور جمال سامي رئيس الجامعة، مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 و ما يعادلها من شهادات، بجانب الإعلان عن قيمة المصروفات الدراسية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنه يتم سداد المصروفات على قسطين.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 للطلاب المصريين

** كلية الطب والجراحة: 125 ألف جنيه مصري، تسدد على قسطين «75 ألف جنيه، و50 ألف جنيه».

** كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه تسدد على قسطين «60 ألف جنيه، والثاني 40 ألف جنيه».

** الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج الفارما، تسدد على قسطين «51 ألف جنيه، و34 ألف جنيه».

- الصيدلة الإكبينيكية: 95 ألف جنيه تسدد على قسطين «57 ألف جنيه، و38 ألف جنيه».

** العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه تسدد على قسطين «42 ألف جنيه و28 ألف جنيه»

** تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه تسدد على قسطين «24 ألف جنيه و16 ألف جنيه».

** التمريض: 25 ألف جنيه، تسدد على قسطين «15 ألف جنيه و10 آلاف جنيه».

** الهندسة: 60 ألف جنيه، تسدد على قسطين «36 ألف جنيه، و24 ألف جنيه».

** نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 35 ألف جنيه، تسدد على قسطين «21 ألف جنيه، و14 ألف جنيه».

** الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه، تسدد على قسطين «24 ألف جنيه، و16 ألف جنيه».

** اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه.

* * الاقتصاد: 30 ألف جنيه اللغة العربية، تسدد على قسطين «18 ألف جنيه، و12 ألف جنيه»

-- قسم الإنجليزي: 40 ألف جنيه تسدد على قسطين، «24 ألف جنيه و16 ألف جنيه».

** الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه، تسدد على قسطين «21 ألف جنيه و14 ألف جنيه».

** السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه، تسدد على قسطين «12 ألف جنيه و 8 آلاف جنيه».

** التربية: 20 ألف جنيه، تسدد على قسطين «12 ألف جنيه و8 آلاف جنيه».