جامعة 6 أكتوبر تعلن مصروفات وشروط الالتحاق بـ«تكنولوجيا العلوم الصحية»

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، والتي أعلنت عنها الجامعة في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على جميع الطلاب المقبولين بالكلية بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر

أشارت الجامعة إلى أن المصروفات يتم تسديدها على قسطين، القسط الأول بـ3000 جنيه، والقسط الثاني بـ2000 جنيه ليصل إجمالي المصروفات لـ 5000 جنيه.

شروط الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021

- أن يكون تخصص الطالب في شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

- تقبل الكلية خريجي المعاهد الفنية الصحية وفق مجموعة من الشروط وهي:

1- ألا يكون قد مر على تخرج الطالب من المعهد أكثر من 10 أعوام.

2- ألا يتعدى السن وقت فتح باب التقديم 30 عاما.

3- أن يكون تقدير الطالب من المعهد جيد جدا على الأقل.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية

- تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

- تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان.

- تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي.

- تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- تكنولوجيا الرعاية التنفسية.

- تكنولوجيا البصريات.

نظام الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2021

- الدراسة بالكلية مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بنظام الفصلين.

- تعتمد الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية على نظام الساعات المعتمدة.

- التدريس باللغة الإنجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات باللغة العربية.

- تدرس المقررات في صورة محاضرات وتطبيقات عملية وحلقات نقاشية وتدريبات معملية.

المواصفات خريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- خريج تكنولوجي صحي لديه خلفية أكاديمية شاملة لتطوير سوق العمل، و مهندس أجهزة طبية وقادر على إجراء الصيانة للأجهزة الطبية، وتكنولوجي صحي ملماً بالقوانين الفيزيائية للإشعاع، وخريج ذو كفاءة ومهارة عالية في المجالات المختلفة المساعدة لمهنة طب الأسنان.