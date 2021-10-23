خلاف على قطعة انتهى بـ3 جثث في سوهاج

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، غموض مقتل مدرس ونجله وابن شقيقه بالرصاص في منطقة دار السلام بسوهاج.

وتبين وجود خلافات بين المدرس وعمه المزراع، بسبب قطعة أرض، يوجد عليها نزاع بينهما، فقرر المزارع الانتقام وأحضر بندقية آلية وأمطر الضحايا بوابل من الرصاص فتسبب في مقتلهم جميعا.

نزاع على قطعة أرض أسفر عن مقتل 3 أشخاص

تلقى مركز دار السلام بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية بدائرة المركز ووفاة مدرس ونجله «طالب» ونجل شقيق الأول «طالب»، على إثر إصابتهم بأعيرة نارية، قام عم الأول مزارع مقيم بذات القرية بإطلاقها عليهم بسلاح ناري كان بحوزته.

وكشفت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى أن هناك خلافًا بين الطرفين على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بذات القرية وذلك حال تواجدهم بالأرض محل النزاع؛ قام على إثرها المتهم بإحضار بندقيته وإطلاق وابل من الرصاص تجاه المجني عليهم.

القبض على المتهم وسط الزراعات

تم تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الزراعات المتاخمة للمنطقة الجبلية بدائرة مركز دار السلام، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، أرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وقال المتهم إنه نفذ الجريمة انتقاما من المجني عليهم بسبب الخلاف على قطعة أرض رفض المجني عليه «المدرس»، التنازل أو الوصول إلى حل للخلاف، تم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن جثث القتلى بعد تشريحهم وتولت التحقيق مع المتهم.