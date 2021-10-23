سيولة مرورية بعد فتح طريق كوبري الساحل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق كوبري الساحل مرة أخرى أمام حركة السيارات بشكل منتظم بداية اليوم.

فتح كوبري الساحل بعد الغلق

وصدر القرار بعد أن تم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة ثلاثة أيام لمطلعي الساحل المستقبلين للسيارات القادمة من ميدان الكيت كات، والوراق في اتجاه القاهرة؛ بغرض إجراء عمليات الصيانة للكوبري في مناطق الأعمال.

وبدأت أعمال الصيانة يوم الخميس الماضي، حتى فجر اليوم السبت، من أجل رفع كفاءة الكوبري، وتحسين الفواصل والأسوار المعدنية وأيضًا الطبعة الأسفلتية للطريق.

وظهرت سيولة مرورية في الشوارع والميادين الرئيسية لمحافظتي الجيزة والقاهرة، صباح اليوم، بالإضافة إلى انسياب لحركة السيارات بكافة الطرق، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية.

سيولة مرورية

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظام لحركة سير السيارات بجميع المداخل المتجه للميدان، بالإضافة إلى ظهور سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، من المعادي وحتى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما انتظمت الحركة المرورية للسيارات أعلى محاور الجيزة والهرم والبحر الأعظم، بالإضافة إلى المحاور التي تربط بمحافظتي القاهرة والجيزة في الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر، بجانب كوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وبالنسبة للطرق الزراعية، فإن حركة السيارات شهدت سيولة مرورية، خاصة بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، بالإضافة إلى سيولة مرورية شهدها كورنيش النيل بطول الطريق من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية على مدار ساعات اليوم، والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي على مدار الـ24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة.