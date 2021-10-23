رئيس برنامج إناكتس مصر: نختار طلابنا بمقابلات شخصية ومعايير عالمية

علقت الدكتورة فاطمة سري رئيس برنامج إناكتس مصر، على تربع مصر على عرش العالم في الجائزة للعام الثالث تواليا، موضحةً أن البرنامج جرى إطلاقه في عام 2004، وأصبح متواجدا في 66 جامعة، «ننظم مسابقة للطلاب بمعايير محددة حول ريادة الأعمال والابتكار ومراعاة العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المستدامة».

مصر فازت بكأس العالم 5 مرات

وأضافت رئيس برنامج إناكتس مصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مصر فازت بكأس العالم 5 مرات، منها 3 مرات على التوالي بداية من عام 2019 وحتى هذا العام، لأول مرة، كما حصلت على المركز الثاني مرتين».

جامعة واحدة من بين الجامعات المتنافسة في المسابقة

وأشارت رئيس برنامج إناكتس مصر، إلى أن جامعة واحدة من بين الجامعات المتنافسة في المسابقة تتأهل إلى كأس العالم لكي تتنافس مع 33 دولة، مؤكدةً على صعوبة المنافسة لأن مصر تنافس دولا متقدمة في العلم والتعليم: «لكن الشباب المصري ذكي وطموح وإذا حصل على الفرصة المناسبة يستطيع إنجاز الكثير من الأمور الرائعة».

اختيار أعضاء فرق إناكتس بالجامعات المصرية عن طريق المقابلات الشخصية

ولفتت رئيس برنامج إناكتس مصر إلى أنه يجرى اختيار أعضاء فرق إناكتس بالجامعات المصرية عن طريق المقابلات الشخصية، لمعرفة ما إذا كانوا يمتلكون مهارات التواصل والقيادة، بالإضافة إلى قدرتهم على الاستمرار، كما يتم تجرى انتخابات بشكل سنوي لاختيار رئيس الفريق، ويقسم الفريق إلى لجان من أجل ابتكار الحلول، ومن هذه اللجان، لجنة جمع التبرعات، ولجنة العلاقات العامة.