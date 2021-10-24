أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 24-10-2021 مقابل الجنيه

يتابع قطاع كبير من المواطنين المهتمين بقطاع الاقتصاد، أسعار العملات والدولار واليورو، بشكل يومي، وسعر شرائها وبيعها في البنوك المصرية، كونها متحكما رئيسيا في حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.19جنيه للشراء، و18.36جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.35جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.51جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.48 للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.15جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.