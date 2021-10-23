البنوك تستأنف أعمالها غدا بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف

تستأنف البنوك العاملة في السوق المصرى غدا أعمالها، بعد عطلة استمرت ثلاث أيام والتي بدأت يوم الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف، ثم الجمعة والسبت.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس، أمس الأول الموافق 21 أكتوبر 2021، نظرا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقال «المركزي» في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالقطاع المصرفي صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

صرف مرتبات العالمين في 33 وزارة وجهة حكومية غدا

وتستعد البنوك المصرية، غدا الأحد، أيضا لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد أن قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر، حيث تكون البداية في 33 وزارة وهيئة، حيث سيتم الصرف يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدأ صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفبر وديسمبر

وقالت وزارة المالية في بيان، إن موعد صرف مرتبات سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.