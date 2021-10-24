درجات الحرارة اليوم الأحد 24-10-2021 في مصر

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، خلال البيان اليومي الصادر عن الهيئة، تفاصيل حالة الطقس متضمنة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على محافظات الجمهورية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارا، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء، ويكون هناك شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 19

طنطا 26 18

شبين الكوم 26 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.