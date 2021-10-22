«الأرصاد»: طقس اليوم مستقر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة «فيديو»

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة منخفضة خلال الفترة الحالية ليلا ونهارا، فالأحوال الجوية مستقرة وتسود الأجواء الخريفية على كافة أنحاء الجمهورية، فالطقس اليوم خريفي معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على محافظات جنوب الصعيد، موضحة أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض ويكون الطقس لطيف خلال ساعات الليل، ولكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يكون هناك انخفاضا بدرجات الحرارة بشكل أكبر، ويتحول الطقس من مائل للبرودة لبارد.

انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة

وحذرت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح، «لو هنخرج يبقى معانا جاكيت خفيف ونرتدي الملابس الخريفية لو هنرجع متأخر البيت يكون معايا جاكيت خفيف خلال هذه الأوقات»، مؤكدة على استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمدن الساحلية ومدن القناة ووسط سيناء.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية

وأشارت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والعريش، ويصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، والأجواء عامة تسمح بالاستمتاع بالعطلة والخروجات.