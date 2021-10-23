إخلاء عقار وبدء إجراءات هدمه لخطورته على السكان بباب الشعرية (صور)

أعلن حي باب الشعرية بالقاهرة، إخلاء عقار من السكان داخل عطفة بستان بن صيرم، وذلك نظرا لتفادي الخطورة الداهمة له بعد حدوث تشققات وعمل صلبات قبل الهدم، وذلك حفاظا على سلامة المارة، وتأمين العقارات المجاورة، مع انطلاق أعمال الهدم للعقار القديم.

وقف التعدي على خط تنظيم

من ناحية أخرى، شهد حي البساتين حملة لإيقاف أعمال تعد على خط التنظيم بعمارة داخل مساكن الكندي، وتم إزالة الأعمال المخالفة في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.

وقف حفر حمام سباحة دون ترخيص

وفى حي حلوان، قاد اللواء أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية، إيقاف أعمال حفر لعمل حمام سباحة بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم، والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

إزالة مخالفة بناء

وفي إطار مواجهة مخالفات البناء، وتطبيق القانون، تمكن حي حلوان بالتعاون مع الشرطة، من إيقاف أعمال بناء مخالفة بالدور السادس بمنطقة المساكن الاقتصادية بشارع وسط المساكن بجوار مسجد الجعفري بحلوان، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم مصادرة مواد البناء وهى عبارة عن خلاطة أسمنت و40 شيكارة أسمنت و3 قطع حديد، وأدوات أخرى تم ايداعها بمخزن الحي بحرز رقم 48، وتم التنبيه من قبل الحى علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.