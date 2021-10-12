محافظة القاهرة تواجه موسم سقوط الأمطار بسيارات ومعدات شفط مجهزة

شهدت عدة مناطق بمحافظة القاهرة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدار الساعات الماضية وجرى التعامل معها من قبل شركة الصرف الصحي بالتعاون مع الأحياء، وقامت أجهزة محافظة القاهرة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجات سقوط الأمطار والطقس السيء والتعامل مع التحذيرات الجوية المستمرة حتى ظهر اليوم من خلال نشر المعدات وسيارات الشفط للتعامل مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق.

تركيز سيارات الشفط على مناطق شرق القاهرة

وتمكنت فرق مواجهة الأمطار بحي شرق مدينة نصر من شفط مياه الأمطار من تقاطع كوبري عباس العقاد مع حسنين هيكل وطريق النصر، ومتابعة ما يستجد بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي، كما تمركزت سيارات شفط مياه الأمطار بمحور «شينزو آبي» من المنطقة الحرة حتى كوبري مدينه الأمل وغيرها من المناطق بمدينة نصر.

الأحياء تتعامل مع تجمعات الأمطار

وشددت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة للتعامل مع أي تجمعات تظهر لمياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق والعمل على تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار.

كما أوضحت المحافظة في تعليماتها لرؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة التواجد بالشارع للتعامل مع أي سقوط أمطار، مع التأكيد على خطة انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في مختلف أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

ودعت المحافظة أجهزتها التنفيذية إلى الاستجابة الفورية للتعامل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، مع الانتشار السريع للمعدات وكل فرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.