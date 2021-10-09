محافظة القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن زيادة أجرة المواصلات

تواصل غرفة عمليات ديوان عام محافظة القاهرة، العمل على متابعة انتظام عمل المواقف وخطوط سير السرفيس دون أي زيادة في أجرة المواصلات، وذلك بعد تحريك سعر البنزين، مشددة على المواطنين أهمية الإبلاغ وتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 في حالة أى زيادة من قبل السائقين في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، ويجرى تلقي الشكوى طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

حملات مستمرة على المواقف وخطوط السرفيس

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهاز السرفيس بالقاهرة بالقيام بحملات مستمرة ومتابعة دورية على مدار الساعة، لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، كما وجه تعليماته لقيادات المحافظة بضرورة قيام كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة، والاستمرار في تشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

وأكد محافظ القاهرة أن لجنة التسعير التلقائي، قررت رفع أسعار البنزين بنسبة تصل لـ 3%، عن النسبة المُحددة في يوليو الماضي، إذ أعلنت اللجنة عن رفع سعر بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، وأصبح اليوم بـ7 بدلا من 6.75جنيهًا، وارتفعت أسعار البنزين 92 وأصبحت 8.25 جنيهات للتر الواحد في مقابل 8 جنيهات، فيما أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن رفع سعر لتر البنزين الواحد من بنزين 95 لـ 9.25جنيهًا للتر الواحد، كما جرى رفع سعر المازوت الملحي ليسجل 4200 للطن الواحد، في مقابل 3900جنيهًا، بينما جرى تثبيت واستقرار أسعاره للشركات الغذائية.