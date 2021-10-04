رئيس الوزراء: الحكومة تضع مشروعات محافظة القاهرة على رأس أولوياتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها ما يتم تنفيذه من مختلف المشروعات بمحافظة القاهرة، جنبا إلى جنب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل إعادة الوجه الحضاريّ للعاصمة المصرية، مشددا على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ؛ سعيًا للانتهاء من جميع المشروعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها حاليا في محافظة القاهرة، وحضره اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

«مدبولي» يستعرض مشروعات القاهرة التاريخية

ومن جانبه، استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، تقريرا حول المناطق التي سيتم تطويرها خلال المرحلة المقبلة بالمحافظة بمشروع القاهرة التاريخية، إلى جانب مقترح البدائل الحضارية للمناطق العشوائية، وكذا موقف التسكين بالإسكان البديل للعشوائيات، فضلا عن موقف الإزالات بهذه المشروعات.

وعن المناطق التي يتم تطويرها خلال المرحلة المقبلة بمشروع القاهرة التاريخية، أشار محافظ القاهرة إلى أنها تشمل منطقة خلف مسجد الحاكم، وباب زويلة، ومنطقة الخيامية، قصبة رضوان، والسبكي، ومنطقة خلف الحسين، وكفر الطماعين، وكفر الزغاري.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إخلاء جميع الأماكن المتاح العمل بها في باب زويلة ودرب اللبانة بعد التفاوض مع الشاغلين وتعويضهم وذلك تمهيدًا لبدء العمل، مستعرضا في الوقت نفسه الأراضي المقترحة كسكن بديل للعشوائيات في المحافظة، وشملت تلك الأراضي، الأرض الكائنة بطريق القطامية العين السخنة، وأرض حي السلام ثاني بجوار سجن النهضة، وكذا الأرض الكائنة بامتداد شارع فيضي جنوب مرصد حلوان، بالإضافة إلى الأرض الكائنة بمنطقة المعصرة.

كما عرض «عبد العال»، إجمالي الوحدات السكنية للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بجميع المشروعات، والذي يبلغ 40537 وحدة سكنية، كما استعرض إجمالي ما تم تسكينه حتى الآن، وكذا الوحدات الجاهزة ويتم التسكين بها، كما أن هناك وحدات تحت التشطيب، وأخرى جار تأثيثها.

وبدوره، عرض المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي العام لمناطق التطوير التي يتم العمل بها حاليا في منطقة مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، مشيرا إلى أن إجمالي تصميمات الواجهات يبلغ 37 مبنى، وبدأ العمل بالفعل في 6 مبانٍ، كما بلغ إجمالي تصميمات الأراضي الفضاء 12 مبنى، وتم تسليم الأراضي الفضاء للأشغال العسكرية بـ6 مبان، والتي بدأ العمل بها فعليا، كما تم إعداد عقود للأراضي الفضاء والخربة لـ 17 قطعة.

الانتهاء من عقود ملاك أراضي وكالة الشوربجي

وأشار المهندس خالد صديق إلى الانتهاء من إعداد عقود مع ملاك أراضي وكالة الشوربجي بمنطقة الحاكم، وكذلك تصميمات أرض الوكالة والواجهات للمنطقة في 10 مبان كمرحلة أولى، وتم تسليم 10 واجهات شاملة التقارير الإنشائية للمباني، وبدأ العمل في 6 واجهات على أرض الواقع.

وفيما يخص منطقة درب اللبانة، أكد أنه تم الانتهاء من تصميمات الحديقة المواجهة لمسجد السلطان حسن، وتسليم الرسومات المعمارية والإنشائية للأشغال العسكرية، وتم استلام الأرض، وبدأت الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.