تشارك وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب فى نسخته الثالثة والسبعين، والأولى بعد جائحة كورونا، والذي افتتحته وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز، يوم الثلاثاء الماضي، وقد حضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة، نانسى سمير مدير المكتب الفني بالهيئة.

أعمال طه حسين والأبنودي وسيد حجاب في فرانكفورت

ويستمر المعرض حتى الأحد 24 أكتوبر الجاري، ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض أحدث إصدارات الهيئة ومنها أعمال الشاعر صلاح عبد الصبور، وأعمال الشاعر سيد حجاب، والشاعر عبد الرحمن الأبنودى.

تفاصيل مشاركة هيئة الكتاب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

وتشارك أيضا هيئة الكتاب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بأعمال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وأعمال عبد الرجمن الشرقاوي، وأعمال جمال الغيطانى، وموسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، ملكات مصر، وصناعة الفيلم للمخرج علي بدر خان 3 أجزاء ، وموسوعة تاريخ السينما لأحمد الحضري وكذلك كلاسيكيات الأدب العربى المترجمة، وغيرها، بالإضافة إلى كتب الأطفال، ومن السلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب «سلسلة ما» التي تخاطب الشباب بأقلام كبار الكتاب المتخصصين فى المجالات العلمية والأدبية المختلفة وتعرفهم بها بشكل مبسط.

استعدادات الثقافة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في سياق منفصل، تتسعد وزارة الثقافة لإقامة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيا اعتبارا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتي 18 نوفمبر المقبل، مؤكدة: أنه سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، وستخصص الوزارة هذ العام ولأول مرة جناح لإصدارات كتب الأطفال.