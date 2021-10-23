تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أطفالهم الثلاثة بالمرج لـ26 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ثلاثة أطفال، داخل منزلهم بمنطقة المرج، لجلسة 26 ديسمبر.

إغراق الأطفال الثلاثة في إناء

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، «إيمان. ز» 32 سنة، عاملة، و«أحمد. ع» 33 سنة، عاطل، و«هالة.م. م» 50 سنة، ربة منزل، بقتل الطفلين «مالك» و«جنى.ا.ع» وطفل ثالث حديث الولادة، أبناء المتهمين الأول والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء «بلاستيكي» مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم؛ مما أودى بحياتهم.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم دائم التعدي على زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية «إيمان» جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين ملك مواليد 672015 وجني 2082016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية سوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقيدها داخل المنزل.

المتهم أجبر زوجته على قتل أطفالهما

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.