حبس المتهم بإنشاء مخزن أسلحة تحت الأرض في المرج

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تاجر سلاح، أنشأ مخزنًا من الأسلحة تحت الأرض، أمام منزله، بعد ضبطه وبحوزته 4 بنادق آلية و1000 طلقة وعدد من الأسلحة المختلفة.

التحفظ على الأسلحة المضبوطة

كما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته أسلحة بدون ترخيص أو أمر من الحكام، كما أمرت أيضا بالاستماع لأقوال الشهود على الواقعة.

بلاغ من الأهالي كشف المستور

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من عدد من الأهالي «الجيران»، يفيد قيام المتهم بالحفر بشكل شبه يومي أمام منزله في وقت متأخر من الليل، وأن المتهم سيء السمعة ومعروف عنه الاتجار في الأسلحة.

بعمل التحريات حول الواقعة، تم وضع المتهم فترة تحت المراقبة، وتبين صحة البلاغ، وقيام المتهم بالفعل بالاتجار في الأسلحة وذلك دون ترخيص.

ضبط المتهم متلبسًا

وبعمل كمين للمتهم، تم ضبطه في وقت متأخر من الليل متلبس أثناء حفره تحت الأرض لإخفاء الأسلحة تجارته، أمام منزله.

تم تحرير المحضر اللازم ضد المتهم، الذي اعترف تفصيليا بتجارته في الأسلحة المختلفة بأنواعها باعتبارها أسهل وسيلة لجلب الأموال، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.