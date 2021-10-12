مواعيد عمل محطة مترو المرج الجديدة تعود لطبيعتها بعد توسعة «الدائري»

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة في الخط الأول، وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من الساعة 5.15 صباحا.

أول قطار يخرج من المحطات الانتهائية بالخط الأول والثاني 5.15 صباحا

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل عنها قبل قليل، أنّ أول قطار يخرج من المحطات الانتهائية بالخط الأول والثاني طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار في الخط الأول من محطة حلوان الساعة 11.30 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.15 مساء، وآخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11.35 مساء.

آخر قطارات الخطين الأول والثاني تلتقي في السادات 12 صباحا

وأضافت الشركة، أنّ آخر القطارات للخط الأول تلتقي مع آخر القطارات للخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12.00 صباحا، وآخر القطارات للخط الثاني تلتقي مع آخر قطارات الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11.55 مساء، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.