أسعار الذهب عيار 21 و18 تنخفض بعد زيادتها صباحا.. واستقرار 24

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر خلال الوقت الحالي، بعد تحديث الأسعار، وذلك عقب ارتفاعها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويأتي هذا الانخفاض ليكسر ارتفاعات أسعار الذهب المتتالية التي يحققها منذ تعاملات أمس، والذي ارتفع خلاله مرتين متتاليتين.

وانخفضت أسعار الذهب، اليوم، خلال منتصف التعاملات بقيمة 3 جنيهات للجرام الواحد، حيث تأتي الانخفاضات في الذهب عيار 21 و18 فقط مع استقرار أسعار عيار 24.

أسعار أعيرة الذهب بعد انخفاضها

وسجل جرام 24 استقرارا خلال منتصف التعاملات بعد ارتفاع قدره 4 جنيهات في محلات الصاغة صباحا ،دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعره 894 جنيها، وانخفض سعر عيار الذهب 21 الأكثر شعبية وشراءً في مصر ليصبح سعره 782 جنيها للجرام بانخفاض قدرة 3 جنيهات مقابل، سعره أمس.

كما سجل عيار الذهب 18 مبلغ 670 جنيها بانخفاض قدره 3 جنيهات، وسجلت الأونصة 27,795 جنيها بانخفاض قدره 106 جنيهات، وانخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 16 جنيها ليسجل 27,795 جنيها، وبلغ سعر الكيلو 893 ألف و714 جنيها بانخفاض قدره 4 آلاف و29 جنيها.