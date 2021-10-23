نقيب المهندسين يشهد افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش

شهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، افتتاح مسجد نور الإسلام بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، فإنه قبل مغادرة النقيب والوفد المرافق له، لافتتاح المسجد قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمنح درع المحافظة لنقيب المهندسين، كما منح النقيب درع النقابة العامة للمهندسين للمحافظ.

مسجد نور الإسلام

وافتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، والمهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس أمين جودة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء، والشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، مسجد نور الإسلام بالعريش، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزيز مطر ورحمي بكير، عضوي مجلس النواب.

زيادة مساحة المسجد بنسبة 60%

من جانبه، صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على زيادة مساحة المسجد بنسبة 60% ليصبح 720 مترًا، مشيرًا إلى وضع خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد، التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.