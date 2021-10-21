الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.. أولى خطوات ممر الطاقة لأوروبا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.. أولى خطوات الربط مع أوروبا».

وتمثل هذه الخطوة، حسب الحكومة، تسريعاً لتطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة.

مصر مركزاً للطاقة بين قارات «العالم القديم»

وتأتي اتفاقيات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في إطار «الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة الكهربائية»، والتي تستهدف أن تصبح مصر مركزاً للطاقة بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، إن اتفاقية الربط الكهربائي تقربنا من الربط مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.

قدرات كهربائية ضخمة بشمال وجنوب المتوسط

وسوف يعمل الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة، التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الأفريقية.

وتعتبر الشبكة الكهربائية المصرية قوية للغاية، كما أن إنتاج الكهرباء والاحتياطات تلبي الاحتياجات الداخلية ويوجد فوائض تسمح بالربط مع عدد من الدول.

لذلك؛ فإن مصر لا تسعى فقط إلى الربط بين أوروبا، إذ جرى توقيع عقود في ترسية إتمام خط الربط مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات، تضمنت خط بحري وخطوط هوائية ومحولات، وهو ما يعتبر أكبر خط ربط موجود في المنطقة بخلاف خطوط الربط مع الأردن، وليبيا، والسودان، وقبرص، واليونان.