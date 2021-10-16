تفاصيل مد خطوط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان والسعودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل التوقيع على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي الثنائي بين مصر وقبرص، قائلا إنَّ المذكرة في إطار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتحرص الدول الثلاث على وضع السيناريوهات المختلفة لموضوعات الدخول على الشبكة الأوروبية، ومن المنتظر عقد لقاء ثلاثي قريبا، وتفعيل لبعض الإجراءات اللاحقة، وحاليا يجرى إتمام الدراسات الخاصة بالخط التاريخي، ما بين أفريقيا وأوروبا من خلال مصر وقبرص واليونان.

البنية التحتية للشبكة القومية

وأضاف حمزة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، اليوم السبت، أنَّ البنية التحتية المصرية بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية والشبكة القومية المصرية وشبكة النقل حدث بها طفرة وتقوية، وهذه هي الثمار التي نراها اليوم والترجمة الحقيقية لتوجهات الرئيس السيسي واهتمامه بهذا القطاع الحيوي، ولولا هذا الاهتمام لكان هناك صعوبة في إتمام هذا الربط.

تبادل 2000 ميجاوات مع قبرص

وأكد أن الشبكة الكهربائية المصرية قوية للغاية، كما أن إنتاج الكهرباء والاحتياطات «محترمة» تلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية، ويتبقى فقط الكابلات البحرية أو الهوائية أو المحطات لإتمام الربط بين الشبكتين، وبالتالي لابد أن تكون الشبكة المصرية قوية للربط مع الشبكة الأوروبية، والمخطط أن يجرى التبادل بواقع 2000 ميجاوات خلال مرحلتين، ولكن الدراسة ستؤكد ما إذا كان بالإمكان إضافة بعض الميجاوات.

خط الربط مع السعودية

وتابع أن تكلفة مد الكابل بين الجانب المصري والأوروبي في مجال الدراسة بعد، ولكن مصر لا تسعى فقط للربط بين أوروبا فقط، إذ جرى توقيع عقود في ترسية إتمام الخط الربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات من ضمنها خط بحري وخطوط هوائية ومحولات، وهذا يعتبر أكبر خط ربط موجود في المنطقة، ويكمله خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان وقبرص واليونان.