وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف بديروط بـ1.5 مليار جنيه

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حجر أساس المرحلة الأولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في «دشلوط»، شمال غرب ديروط، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و30 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، لخدمة قرى شمال غرب ديروط، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».

شارك المحافظ في وضع حجر الأساس، كل من حمادة زهير، عضو مجلس النواب، وحمادة زين قرشي، ومصطفى الكحيلي، عضوا مجلس الشيوخ، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس صابر عبد الرؤوف، مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس عبد الله زكريا، مدير الأعمال الكهروميكانيكية بالجهاز، والمهندس حربي مقار، رئيس قطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير الوادي الجديد، وعيون إبراهيم، نائب رئيس المركز، والمهندس محمود كامل، رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» المنفذة للمشروع.

محافظ أسيوط يستمع إلى شرح عن مكونات المشروع

حيث قام محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس وتفقد الأعمال التى بدأت بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس صابر عبد الرؤوف عن المشروع، الذي يجرى تنفيذه، ويتكون من محطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فداناً، بطاقة إنتاجية من 20 إلى 30 ألف مترمكعب يومياً، ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط، ويستفيد منه 350 ألف نسمة.

ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة، بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 153 مشروعاً للصرف الصحي، منها 9 محطات معالجة، بتكلفة 15 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في القرى المستهدفة.