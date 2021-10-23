محافظ قنا: نقادة تحصد جائزة التميز الحكومي للدورة الثانية

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التهنئة للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، لفوز المركز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، ضمن جوائز التميز الحكومي، في المسابقة التي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

نقادة تحصل على مراكز متقدمة في المسابقة

وأوضح محافظ قنا أن جائزة التميز الحكومي عن عام 2020 حصل عليها مركز ومدينة نقادة، خلال فترة تولي المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئاسة المركز حتى شهر سبتمبر من عام 2020، ثم استكمل مسيرة العمل بمركز نقادة ياسر حماد، مما يؤكد على أن المحافظة تسير بخطى وخطط عمل واضحة، تساعد في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ قنا يشيد بدور التنفيذيين في تطوير المدينة

وأشاد محافظ قنا بدور التنفيذيين في الارتقاء والتطوير بجودة الخدمات المقدمة لمواطني مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، مؤكدًا على أن هذا الحدث يعكس مدى ارتفاع مؤشر الأداء الحكومي الفعال الذي تنتهجه المحافظة لتحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، الذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

وأضاف أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين..