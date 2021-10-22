أخبار محافظة قنا.. إنهاء خصومة ثأرية خلّفت 6 قتلى

شهدت محافظة قنا، عدة أحداث على مدار يوم الخميس، أهما إنهاء خصومة ثأرية عمرها 6 سنوات، خلفت وراءها 6 قتلى من الرجال من أبناء عائلتي عقولة والدسوقي، بقرية النجاحية، فضلا عن ترمل 6 سيدات و19 يتيما، وذلك في حضور محافظة قنا اللواء أشرف الداودي، واللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، كما شهدت المحافظة انهيار منزل في بندر قنا أسفر عن إصابة شخص بإصابات بالغة، كما جددت النيابة العامة بقسم قنا حبس متهم بقتل فني دعاية قتل بسبب خلافات مالية من صاحي محل كبدة.

خلفت ورائها 25 أرملة ويتيما.. إنهاء أكبر خصومة ثأرية في نجع حمادي

جهود كبيرة بذلتها لجنة المصالحات في نجع حمادي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، تمكنت من خلالها في إنهاء خصومة ثأرية صعبة بقرية النجاحية بين عائلتي «عقولة» التي قتل منها شخصان، وعائلة «الدسوقي» التي راح منها 4 قتلى من بينهم شقيقان، وخلفت وراءها 6 سيدات أرامل زوجات القتلى، و19 يتيما بسبب خلافات مالية بين الطرفين، وذلك حضور جمع غفير من التنفيذيين ورموز وعواقل القبائل والعائلات في المحافظة.

وبحسب لجنة المصالحات، اتفق الطرفان على 14 بندا من بنود المصالحة، منها إنهاء الخلاف وعدم السير على طرق بعضهم البعض، التنازل على القضايا التي لم يصدر في حقها أحكام، قبول العزاء في المضايف، احترام بعضهم البعض وإثبات ذلك عمليا .

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الخصومات الثأرية تعمل على تعطيل عجلة التنمية، داعيا كل المواطنين وكل الأطراف المتخاصمة إنهاء الخلاف بينهم وتحكيم صوت العقل وجعل القانون هو الحاكم بينهم في مشاكلهم.

وقال اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إنه يتم بذل جهود كبيرة من الأجهزة الأمنية في المحافظة، على إنهاء كل الخلافات الثأرية وتجفيف منابعها.

وتعد الخصومة بين العائلتين هي الأكبر في مركز نجع حمادي، بسبب عدد القتلى الذي وصل فيها لـ 6 أشخاص من بينهم محام.

أخبار محافظة قنا.. إصابة مسن في انهيار منزل بمدينة قنا

أصيب مسن في انهيار منزل مكون من 3 طوابق في محافظة قنا، وذلك بعد تدخل قوات الحماية المدنية بانتشاله من تحت الأنقاض.

كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بانهيار منزل في مدينة قنا، وتمكن الحماية المدنية من انقاذ مسن، وتبين أن المنزل من الطوب اللبن وصادر بحقه قرار إزالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار محافظة قنا.. تجديد حبس بائع كبدة لقتله فني دعاية

قررت النيابة العامة في بندر قنا، حبس بائع كبدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل فني دعاية من منطقة الحصواية يدعى «إسلام .م»، بسبب الخلاف على قيمة دعاية تقدر بنحو 500جنيه.

وطالبت النيابة العامة مباحث بندر قنا سرعة التحريات، ووتقرير الطب الشرعي لمعرفة عدد الطعنات التي تعرض عليها المجني عليه وسبب وفاته.