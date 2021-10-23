حادث قنا اليوم.. أسماء مصابي انقلاب ميكروباص في أرض زراعية

أصيب 14 راكبا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص انحدرت من الطريق الزراعي «مصر – أسوان» بجوار قرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا، وسقطت في أرض زراعية، ما أسفر عن إصابة جميع الركاب بإصابات بالغة تمثلت في كسور وارتجاج في المخ وجروح قطعية.

ودفع مرفق إسعاف قنا بنحو 10 سيارات إسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام، كما تواجدت الأجهزة الأمنية على رأسها قوة من مركز شرطة قنا، ولجنة من مرور قنا التي رفعت آثار الحادث، وكتبت تقريرا مفصلا حول أسباب الحادث لتقديمه إلى النيابة العامة.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

والمصابون هم عبدالباسط محمد محمود، 37 عامًا، ومحمد أحمد محمود، 15 عامًا، وعلاء حسن قاسم، 28 عامّا، وشيماء أحمد علي محمود، 25 عامًا، وعبدالحميد سليم محمد، 55 عامًا، ووصالح عبد الحميد صالح، 19 عامًا، وأشرف بدوي سلامة، 19 عامًا.

كما أصيب عادل سلامة بخيت، 24 عامًا، نجاح حمدان محمد، 30 عامّا، وحمدي السمان علي، 35عامًا، وعبداللاه سعيد يحيى، 40عامًا، ونعمات شحات محمود ، 45 عامًا، وحنان السيد جلال ،26 عامًا، جميعهم من قرية أبودياب شرق وغرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

وتبين بحسب مصدر أمني وشهود عيان، أن سبب حادث قنا هو انقلاب سيارة ميكروباص، حيث انطلقت الميكروباص من قرية أبودياب بمركز دشنا، وبعد تحميل السيارة بـ14 راكبا، وخلال سيرها على طريق «مصر - أسوان» للذهاب إلى مدينة قنا اختلت عجلت القيادة من يد السائق، ما أدى إلى سقوطهم في الزراعات.

وأعدت لجنة مرور قنا التقرير، وجاري تسليمه إلى النيابة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.