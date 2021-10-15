طائرة تنقل جثمان أسقف المحلة لدفنه في نقادة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيجري نقل جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة بمحافظة قنا، ليوارى الثرى بالقبر الذي أعده لنفسه هناك، وأوصى أن يدفن فيه.

وكان تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلى صلوات التجنيز بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، وكان من بين المشاركين من المجمع المقدس مطرانان وست وثلاثون أسقفًا ووكيل البطريركية بالقاهرة، القمص سرجيوس سرجيوس.

طائرة خاصة لنقل جثمان أسقف المحلة

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سينقل جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات تجنيز أخرى له في الدير في الثامنة ونصف من مساء اليوم الجمعة، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذي أصدرته مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.

وخدم الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الراحل، قبل حصوله على درجة الأسقفية في إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من 21 سنة وكيلًا للمطرانية.

وفاة أسقف المحلة

وتوفي الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

الجنازة بحضور البابا تواضرس الثاني

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد صلى الجنازة في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الجمعة، حيث شهد صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي توفي مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.