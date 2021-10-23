إصابة ملك أحمد زاهر بكسر في يدها (صور)

كشفت هدى زاهر، اليوم السبت، عن إصابة ابنتها ملك أحمد زاهر بكسر في ذراعها.

تفاصيل إصابة ملك زاهر

ونشرت «زاهر»، عبر حسابها على «إنستجرام» عن طريق خاصية «الاستوري» صورة لملك، ظهرت فيها بكسر في يدها ووضعها في جبيرة طبية، دون الكشف عن سبب الإصابة.

وعلقت على الصورة: «اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل».