محافظ بني سويف: لا زيادة في تعريفة ركوب المواصلات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء للقرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات على مواقف السيارات

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات، لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وتطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

حملات مكثفة في أسوان

وفي السياق ، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

الأجهزة المعنية

ووجه محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين .

انتظام السيارات على خطوط السير بالغربية

فيما شهدت محطات الوقود بالغربية، تعليق أسعار الوقود بكافة أنواعه وسط انتظام المركبات وعدم وجود تزاحم أو مشادات بين قائدي السيارات، فضلا عن التزام السائقين بتعريفة ركوب المواصلات بين خطوط المراكز والمدن، و أكد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي انتظام سير العمل داخل جميع المواقف لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة في الأجرة.

وشدد محافظ الغربية على تشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين والأجهزة المعنية بالمحافظة على المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

لجنة التسعير التلقائي للوقود ترفع اسعار البنزين 25 قرشا

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة، وقررت وزارة البترول تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة وهي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات لتر البنزين 92، و9.25 جنيهات لتر البنزين 95، على أن يستمر العمل بأسعار السولار والكيروسين بالمواصفات العادية، واستمرار العمل بأسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية للأسمنت والطوب وباقي القطاعات المختلفة بسعر 4200 جنيه للطن تسليم مستودعات التوزيع طبقا لقرار وزارة البترول، كما حددت سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية