  شباب «كفر الشيخ» تقيم سلسلة من المعسكرات التدريبية للتصدي للمخاطر والكوارث

دشنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، سلسلة من المعسكرات التدريبية لدرء المخاطر والكوارث لعشائر الجوالة بمراكز الشباب، لتدريبهم على مواجهة المخاطر والكوارث التي قد يتعرضون لها، سواء كانوا بالمدارس أو المنازل، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة المذكورة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

جاء ذلك في إطار التعريف بمفاهيم الأزمة والكارثة، وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي من تخييم وإقامة المعسكرات في حالة حدوث الكارثة.

المعسكر يهدف لتعريف الشباب بأهمية التصرف في الكوارث

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر يقدم تدريب فرق الجوالة على استشعار بداية الأزمة والتحضير الجيد لإدارتها، واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها، وكيفية التعامل مع الكارثة حال وقوعها، والفرق بين الأزمة والكارثة والتعرف على كيفية التعامل معهما.

وأوضح «محروس»، أن المعسكر ضمن سلسلة من المعسكرات المشابهة التي تقام بجميع إدارات الشباب على مستوى المحافظة، في إطار تدريب القادة الكشفيين من جمعية الكشافة الجوية بكفر الشيخ.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه ألقيت محاضرة شملت كيفية التخطيط الناجح والإدارة المثلى لمواجهة الأزمات والكوارث، والحرائق وطفايات الحريق وكيفه الاستخدام، وكذا كيفية إعداد خطة لإدارة الأزمات والإخلاء، في حالات الطوارئ، وكذلك كيفية إعداد المخيمات الكشفية، والإسعافات الأولية.

كما شمل المعسكر الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بإشراف تنفيذي صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ودكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، ورمضان عبدالغني، المنسق العام للجوالة والجوالات، وعبدالفتاح الوكيل، المنسق الكشفي.