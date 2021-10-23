طلاب ألمان في رحلة مدرسية لزيارة مدينة الأقصر: حضارة عظيمة

أثناء تواجده بمدينة الأقصر اليوم، رحَّب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمجموعة من الطلبة الألمان، وذلك خلال قيامهم برحلة مدرسية لزيارة مدينة الأقصر.

الطلبة الألمان يعربون عن استمتاعهم بزيارتهم الأولى لمصر

وأعرب الطلبة الألمان عن استمتاعهم بزياتهم الأولى لمصر وبجوها الدافئ والمشمس، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الحضارة المصرية العظيمة عن قرب والذين هم شديدو الشغف بها وبالقراءة عنها.

وحرص الطلاب الألمان على التقاط الصور التذكارية للآثار بمدينة الأقصر ومشاركة جميع أصدقائهم في ألمانيا رحلتهم المدرسية الممتعة.