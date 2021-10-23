إلهام شاهين لـ«صلاح السعدني» في عيد ميلاده: أمتعتنا بفنك الراقي

عبرت إلهام شاهين، عن حبها الشديد للفنان صلاح السعدني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ78، مشيرة إلى استمتاعها بالعمل معه.

وقالت «شاهين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «صلاح السعدني دا حبيب قلبي وعشرة عمري، وصديق غالٍ وفنان كبير؛ فبقوله كل سنة وأنت طيب يا جميل يا حبيب قلبي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب، ويخليك لينا، أمتعتنا بفن جميل على مدى عمرك كله».

إلهام شاهين: السعدني فنان مبدع

وأضافت إلهام شاهين: «وكان أكثر استمتاع ليا لما اشتغلنا مع بعض في مسلسل ليالي الحلمية وعمل دور أبويا سليمان الغنام كان رائع، وكنت بعد بتفرج عليه وأتعلم منه لأنه بجد فنان مبدع وعمل إضافة كبيرة جدًا للشخصية».

إلهام شاهين تكشف كواليس عملها مع السعدني

وعن كواليس العمل معه، قالت إنه كان يخفف عنهم تعب التصوير معظم الوقت، متابعة: «ألذ كواليس هي كواليس صلاح السعدني، يعني الطيبة والمعاملة اللذيذة وكان بيخاف على كل الناس، ودمه خفيف وكنا بنضحك طول الوقت، وكان بيخفف عننا الوقت الطويل اللي إحنا بنقضيه في التحضير».

شاهين: وجود السعدني الحاجة اللذيذة في المسلسل

واستكملت: «أوقات كتير كنا نحس بملل وتعب، والتصوير كان مستمر لأننا كنا بنصور في رمضان وقت عرض مسلسل ليالي الحلمية، وكنا بنشتغل بلا توقف، وكان وجود صلاح السعدني الحاجة اللذيذة اللي بتخلينا نتحمل التعب».

إلهام شاهين تطمئن على صلاح السعدني

وعن تواصلها مع الفنان صلاح السعدني، أوضحت أنها لا تتواصل معه حاليًا بشكل شخصي، ولكنها تطمئن عليه دائما عن طريق ابنه الفنان أحمد السعدني.

أبطال مسلسل ليالي الحلمية

مسلسل ليالي الحلمية دارت أحداثه خلال 6 أجزاء، حول إحدى الفترات من تاريخ مصر، عندما تحول حي «ليالي الحلمية» من مكان للباشوات والطبقة العليا في المجتمع إلى حي شعبي يعيش فيه أهالي الطبقة المتوسطة، وجاء أبرز أبطاله: «يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري، ممدوح عبد العليم، إلهام شاهين، آثار الحكيم»، والـ5 أجزاء الأولى من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، بينما الجزء السادس من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج مجدي أبو عميرة.