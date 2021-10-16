إلهام شاهين عن انتقاد إطلالتها بمهرجان الجونة: سايبين الأفلام وبيركزوا في الفساتين

علَّقت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات التي طالتها، بسبب ارتدائها فستانًا وصفه البعض بالجريء، خلال ظهورها أمس الجمعة في حفل على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد أن أظهرت الصور التي التُقطت لها، أجزاءً من جسدها بشكل كبير، وهو ما عرضها للانتقادات.

إلهام شاهين في مهرجان الجونة السينمائي

وعن هذه الصورة المتداولة لها من مهرجان الجونة السينمائي، قالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا مش من متابعين السوشيال ميديا وما بركزش معاها أوي ومبهتمش باللي بيتقال عليها».

وتابعت الفنانة إلهام شاهين قائلة: «اللي بيركزوا في الحاجات دي ناس تافهة فاضين مش لاقيين حاجة يعملوها، الناس ملهاش دعوة أنا بلبس إيه.. كل شخص حر يلبس اللى هو عايزه».

وعبرت الفنانة إلهام شاهين، عن دهشتها ممن يركزون فقط مع الفساتين، مؤكدة أنهم يشاهدون الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان ويتفاعلون مع كل الفعاليات، وأن المهرجان ملئ بالفعاليات الفنية.

إلهام شاهين تتعرض للانتقاد

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت مساء أمس الجمعة، إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة، وتم التقاط صورة لها وهي ترتدي فستانًا يكشف منطقة الصدر، وفي يدها مشروب، وهذه الصورة عرضتها للهجوم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة، انطلق الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا وهند صبري ومنى زكي وشريف منير وأشرف عبدالباقي وأحمد السقا وريهام عبدالغفور وجومانا مراد وسمية الخشاب ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين.