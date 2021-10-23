مصدر يرد على شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر بعد تصدرها التريند

لا تزال شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر تتصدر محركات البحث الاجتماعي وتفاعل معها رواد مواقع التواصل ما بين مهاجمين لمروجي الشائعة وما بين مصدقين وانتابتهم حالة من الحزن بعد تصديقهم للخبر وتخيلهم بأنها بالفعل قد رحلت عن عالمنا.

حقيقة شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر

وكشف مصدر مقرب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» حقيقة شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر، حيث عبَّر عن استيائه الشديد من هذه الشائعة السخيفة، مؤكدا أن سوسن بدر بمجرد سماعها للخبر شعرت بحالة من الحزن الشديد بأن يتم تداول مثل هذا الخبر وهي على قيد الحياة.

كما أكد المصدر أن الفنانة سوسن بدر بصحة جيدة للغاية ولا تعانى من أي مشاكل حتى يتسبب في الترويج لمثل هذه الشائعات، وأن من يروجون لهذه الشائعات هدفهم الرئيسي هو التريند حتى وإن كان على حساب صحة البشر.

ووجَّه المصدر رسالة حادة إلى مروجي هذه الشائعات بأن ينتبهوا إلى الأخبار التى يتداولونها لأن هذا الأمر يمكن أن يقلق محبي الفنان مثلما حدث مع سوسن بدر.

مسلسل 60 دقيقة

يذكر أن الفنانة سوسن بدر يعرض لها خلال هذه الفترة مسلسل جديد بعنوان 60 دقيقة والذي تشارك فيه بجانب ياسمين رئيس وشيرين رضا وفاطمة النبوي ومها نصار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج مريم أحمدي.

كما يُعرض لها أيضا خلال هذه الفترة، مسلسل «السيدة زينب» والذي تشارك في بطولته بجانب محمود عبدالمغني ولبنى ونس وفراس سعيد وأشرف عبد الغفور وأحمد وفيق ودينا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.